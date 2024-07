Parijs maakt zich op voor onweer en aanhoudende hitte

PARIJS (ANP) - Na een hete dag met temperaturen tot boven de 30 graden in Parijs, kunnen woensdagavond onweersbuien over de stad trekken, meldt de Franse weerdienst Météo-France. In de Franse hoofdstad vinden sinds vorige week vrijdag de Olympische Spelen plaats.

Waar het onweer precies zal toeslaan, is moeilijk te voorspellen, maar de weerdienst waarschuwt dat het lokaal hevig kan zijn, met blikseminslagen, forse regenval, hagel en rukwinden. Ook donderdag in de loop van de dag blijven dergelijke onweersbuien mogelijk.

Ook na het stormweer blijft het erg warm in Frankrijk. In Parijs wordt het donderdag mogelijk een paar graden koeler dan op woensdag, met temperaturen net onder de 30 graden. Ook in het weekend houdt de warmte aan. In het zuiden van Frankrijk wordt het nog warmer dan in Parijs, met aan de zuidkust temperaturen tot boven de 30 graden. In de buurt van de steden Perpignan en Montpellier worden zeker tot in het weekend temperaturen tot 35 graden voorspeld.

De Olympische Spelen kampten in slechts een week tijd met erg uiteenlopende weersomstandigheden. Bij de openingsceremonie vorige week vrijdag regende het erg hard, terwijl het de voorbije dagen juist uitzonderlijk heet werd.