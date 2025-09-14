Márquez na zege in San Marino dicht bij nieuwe wereldtitel

MISANO (ANP/AFP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft zondag een grote stap gezet op weg naar zijn zevende wereldtitel in de MotoGP. De Spanjaard was de snelste in de Grote Prijs van San Marino. De Italiaan Marco Bezzecchi finishte als tweede, voor Álex Márquez, de broer van Marc Márquez.

Bezzecchi won een dag eerder op het circuit in Misano nog de sprintrace. Marc Márquez kwam toen ten val.

Met nog zes raceweekenden te gaan is de voorsprong van Marc Márquez op Álex Márquez 182 punten. Bij de volgende wedstrijd, over twee weken in Japan, kan Márquez zijn zevende wereldtitel veiligstellen. Als hem dat lukt, komt hij op gelijke hoogte met de Italiaan Valentino Rossi.

In de Moto2-klasse finishte de Nederlander Zonta van den Goorbergh als zeventiende en zijn landgenoot Collin Veijer als 21e.