Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

Het is niet de allerfriste tip zo aan het begin van het nieuwe jaar, maar wel een effectieve: even naar het toilet voor een grote boodschap verbetert je prestaties, zowel op sportief als intellectueel gebied.

Dat blijkt uit onderzoek waarbij dertien triatleten een cognitieve test genaamd de Stroop-test moesten uitvoeren en een laxeermiddel met magnesiumoxide kregen.

Het resultaat? De atleten presteerden meetbaar beter op de cognitieve test nadat ze hun darmen hadden geleegd. Dit wijst op een nog weinig onderzocht verband tussen de endeldarm en cognitieve functies, wat interessante implicaties heeft voor zowel topprestaties als het begrijpen van cognitieve achteruitgang.

De Stroop-test

"De meest opvallende bevinding van deze studie is de duidelijke verbetering in Stroop-testprestaties bij alle deelnemers die magnesiumoxide consumeerden", schrijft een team onderzoekers onder leiding van biochemicus Chen-Chan Wei van de Universiteit van Taipei. "Zelfs zonder magnesiumoxide leidde ontlasting tot verbeterde Stroop-testresultaten bij negen van de dertien deelnemers."

Een Stroop-test bestaat uit conflicterende visuele informatie, bijvoorbeeld het woord rood verschijnt in blauwe tekst. De deelnemer moet hardop de kleur van de tekst noemen, niet het geschreven woord. Deze test meet cognitieve flexibiliteit en reactietijd.

Eerder toonden de onderzoekers al aan dat een stoelgang vóór het fietsen resulteerde in betere prestaties en een verbeterde bloedtoevoer naar de prefrontale cortex in de hersenen bij triatleten. De volgende stap was om te onderzoeken of er ook een verband bestaat tussen een lege darm en verbeterde cognitieve prestaties.

"Wanneer je sport , vooral tijdens langdurige inspanning, stuurt je brein grote hoeveelheden commando's naar de spieren", legt fysioloog Chia-Hua Kuo van de Universiteit van Taipei uit. "Of je in staat bent spiercontracties vol te houden, hangt niet alleen af van de energie in je spieren, maar ook van de capaciteit van je brein om je spieren aan te sturen."

De dertien triatleten in de studie namen deel aan drie sessies van de Stroop-test. In de eerste sessie werd de test uitgevoerd zonder voorafgaande stoelgang. In de tweede sessie, na een zorgvuldige dieetplanning, werd de test één uur na de stoelgang uitgevoerd. In de derde sessie kregen de atleten magnesiumoxide toegediend. De test vond plaats 13 uur na het innemen van het laxeermiddel en één uur na ontlasting.

Meer dan twee derde van de deelnemers presteerde beter met een lege darm in de tweede sessie. Opvallend genoeg verbeterde 100 procent na ontlasting met behulp van een laxeermiddel.

Hoewel de steekproef klein was, suggereert het verschil in prestaties tussen de sessies dat een lege darm gelinkt kan zijn aan verbeterde cognitie.

Schaarste

Het precieze verband en de reden ervoor zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de onderzoekers denken dat het te maken kan hebben met de beperkte hulpbronnen in het lichaam. Wanneer je spijsverteringsstelsel actief is, worden bloed en zuurstof gebruikt om voedsel af te breken. Zonder voedsel om te verteren, kunnen die middelen elders worden ingezet.

In een review uit 2012 stelden wetenschappers vast: "Tijdens fysieke inspanning herverdeelt de verhoogde activiteit van het sympathische zenuwstelsel de bloedtoevoer van de buikorganen naar de werkende spieren. Een sterk verminderde doorbloeding van de buikorganen kan vaak leiden tot onvoldoende doorbloeding van het spijsverteringsstelsel."

Kortom, het lichaam herverdeelt bloed van de spijsverteringsorganen naar de spieren, wat kan leiden tot darmproblemen.

Het is allemaal op bijzondere manieren met elkaar verbonden. Of zoals Kuo het zegt: "Onze geest zit niet alleen in de schedel, maar ook in andere lichaamsdelen. En de endeldarm is ook een deel van het brein."