,Collega’s hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt”

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 01 januari 2026 om 16:43
bijgewerkt om donderdag, 01 januari 2026 om 16:49
De jaarwisseling was ‘vreselijk’, zegt politiechef Gert Veurink. Hij zag het land veranderen in ‘een anarchie’. De brandweer telde een recordaantal meldingen, en op veel plekken richtte geweld zich tegen politie en hulpverleners. 250 mensen werden aangehouden. ‘Ik zie nu al op tegen volgend jaar.’
Zo’n 250 mensen werden opgepakt tijdens een volgens de politie ’heftige’ jaarwisseling. Op verschillende plekken richtte het geweld zich tegen hulpverleners en raakten agenten gewond. ,,Collega’s hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt”, zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen. Het alarmnummer 112 stond roodgloeiend en de brandweer ging talloze keren op pad.
De politie spreekt in een verklaring van een "heftige" jaarwisseling voor de medewerkers op straat. De overlast begon in tegenstelling tot andere jaren al vroeg, zegt plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen. "Bijna alle beschikbare ME'ers die we in Nederland hebben, waren aan het werk. Echt een maximale inzet die de halve nacht voortduurde."
De impact van zwaar vuurwerk was "op sommige plaatsen ronduit verwoestend", stelt de politie. Ook zijn er doden gevallen door andere incidenten.
