McLaren domineert tweede training Abu Dhabi, Verstappen achterin

ABU DHABI (ANP) - Lando Norris heeft in zijn McLaren de snelste ronde gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. Zijn teamgenoot Oscar Piastri noteerde de tweede tijd. Max Verstappen kwam in zijn Red Bull niet verder dan de zeventiende tijd. De wereldkampioen was meer dan een seconde langzamer dan Norris.

De coureurs van McLaren deden met hun snelle rondes vertrouwen op voor de grand prix op zondag, waarin ze de titel bij de constructeurs kunnen veiligstellen. De rivalen van Ferrari, Charles Leclerc en Carlos Sainz, waren in de training minder snel. Sainz klokte de vierde tijd, Leclerc de zesde.

De Grote Prijs van Abu Dhabi is zondag de laatste race van het seizoen. Verstappen won de laatste vier edities van de grand prix op circuit Yas Marina. De Limburger verzekerde zich twee weken geleden in Las Vegas van zijn vierde wereldtitel.