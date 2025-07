Meer respijt voor renners met pech in finales Touretappe

LILLE (ANP) - De zogenoemde 3 kilometerregel in het professionele wielrennen, bedoeld om de finales van koersen veiliger te maken, wordt de komende Tour de France uitgebreid. Nu geldt dat renners die binnen de laatste 3 kilometer - bergetappes uitgezonderd - pech krijgen of vallen, geen tijdverlies lijden. In een aantal etappes wordt die 'veilige zone' uitgebreid naar 4 of 5 kilometer, meldt de internationale wielrenunie UCI donderdag.

De UCI volgt daarmee een aanbeveling van SafeR, een vorig jaar opgerichte stichting met vertegenwoordigers uit alle geledingen in de wielersport. In zes etappes, waaronder de eerste in Lille en de slotrit met finish op de Champs-Élysées, is er in de laatste 5 kilometer geen tijdverlies bij pech of een val, in één rit is het begin van de zone bepaald op 4 kilometer voor de finish. SafeR deed de aanbeveling omdat verkeersdrempels en wegversmallingen finishen in stedelijk gebied steeds gevaarlijker maken.