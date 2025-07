OM eist 10 jaar cel en tbs voor wurgen vrouw in Groningen

GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Groningen een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 57-jarige Mark B. voor het doden van zijn partner Rosaria (58) in hun woning aan het Linnaeusplein in Groningen. B. is eerder veroordeeld tot een celstraf en tbs voor het doden van een man in Alkmaar in 1993. Die tbs-behandeling eindigde in 2019.

B. had na zijn avonddienst cocaïne gebruikt voordat hij zijn vriendin in de nacht van 10 op 11 augustus om het leven bracht, bleek tijdens de strafzaak. De vrouw betrapte hem daarop bij thuiskomst en was daar erg boos over geworden, vertelde hij.

B. zei dat hij door de cocaïne niet in staat was om weg te lopen van de ruzie, zoals hij in de tbs-kliniek had geleerd. B. wurgde zijn vriendin met zijn handen en daarna met een snoer van een föhn. De politie vond het lichaam van de vrouw enkele dagen later, op 13 augustus, nadat B. de alarmlijn had gebeld.