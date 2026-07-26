Mexicaan Del Toro wint jongerenklassement Tour de France

PARIJS (ANP) - De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. De 22-jarige renner van UAE Team Emirates zette zaterdag in de koninginnenrit al een grote stap naar de eindwinst van de witte trui door bijna 2 minuten te pakken op de 19-jarige Fransman Paul Seixas. Zondag kwam zijn trui ondanks een lekke band niet meer in gevaar, omdat halverwege de etappe de tijdsverschillen werden opgenomen. Lenny Martinez (Frankrijk) is derde geworden in het jongerenklassement.

Del Toro kreeg in meerdere bergetappes hulp van zijn ploeggenoot en Tourwinnaar Tadej Pogačar, die zei dat hij een "mentor" hoopt te zijn voor de Mexicaan. Del Toro won in het openingsweekend in Spanje de etappe rond de Montjuïc in Barcelona. Hij heeft ook het eindpodium van het algemeen klassement gehaald (3e) in zijn Tourdebuut. In 2025 werd hij 2e in de Giro.

Met zijn winst in het jongerenklassement is Del Toro de opvolger van Florian Lipowitz (2025) en Remco Evenepoel (2024). Voor die twee renners, die inmiddels ploeggenoten zijn, won Pogačar de witte trui vier keer op rij.