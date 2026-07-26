ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mexicaan Del Toro wint jongerenklassement Tour de France

Sport
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 20:59
anp260726111 1
PARIJS (ANP) - De Mexicaan Isaac Del Toro heeft het jongerenklassement van de Tour de France gewonnen. De 22-jarige renner van UAE Team Emirates zette zaterdag in de koninginnenrit al een grote stap naar de eindwinst van de witte trui door bijna 2 minuten te pakken op de 19-jarige Fransman Paul Seixas. Zondag kwam zijn trui ondanks een lekke band niet meer in gevaar, omdat halverwege de etappe de tijdsverschillen werden opgenomen. Lenny Martinez (Frankrijk) is derde geworden in het jongerenklassement.
Del Toro kreeg in meerdere bergetappes hulp van zijn ploeggenoot en Tourwinnaar Tadej Pogačar, die zei dat hij een "mentor" hoopt te zijn voor de Mexicaan. Del Toro won in het openingsweekend in Spanje de etappe rond de Montjuïc in Barcelona. Hij heeft ook het eindpodium van het algemeen klassement gehaald (3e) in zijn Tourdebuut. In 2025 werd hij 2e in de Giro.
Met zijn winst in het jongerenklassement is Del Toro de opvolger van Florian Lipowitz (2025) en Remco Evenepoel (2024). Voor die twee renners, die inmiddels ploeggenoten zijn, won Pogačar de witte trui vier keer op rij.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

ANP-564225960

Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

ANP-476016020

Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer

generated-image (1)

Met pensioen op je 60e: hoeveel spaargeld heb je dan nodig?

ANP-557850437

Slim vastzetten vóór de winter: zo bespaar je €150–€250 per jaar op je energierekening

a87be1f890bd6f8add799f314514de90,9b6d31ad

Politie Berlijn deelt foto van verdachte aanslag Pride: dit is de homohater

Loading