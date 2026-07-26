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Pogačar, Evenepoel en Del Toro op eindpodium Tour de France

Sport
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 20:57
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PARIJS (ANP) - Tadej Pogačar (27) heeft zondag voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière de Tour de France gewonnen. Daarmee is de Sloveen gedeeld recordhouder geworden in de grootste wielerwedstrijd ter wereld met Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Induráin.
Remco Evenepoel (26) is op de tweede plaats geëindigd (+6.26 minuten), het beste resultaat uit zijn carrière. Bij zijn Tourdebuut in 2024 stond de Belg ook al op het podium, toen werd hij derde achter Pogačar en Jonas Vingegaard. Deze Tour viel de Deen een week voor het einde uit, waarna Evenepoel de tweede plaats overnam. In 2025 reed de Belg de ronde niet uit.
Op de derde en laatste podiumplek is Pogačars ploeggenoot Isaac Del Toro geëindigd (+9.42 minuten). De Mexicaan debuteerde dit jaar in de Tour en wist de tweede etappe in Barcelona te winnen. Met zijn 22 jaar heeft Del Toro ook het jongerenklassement gewonnen, voor de 19-jarige nummer 4 van de Tour, de Fransman Paul Seixas.
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