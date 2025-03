Mondiale nummer 1 Carlsen zal niet meer om wereldtitel schaken

LONDEN (ANP/RTR) - De Noorse schaker Magnus Carlsen sluit uit dat hij nog eens voor de wereldtitel zal strijden. "Ik zie dat op dit moment niet, ik acht het zeer, zeer onwaarschijnlijk", zegt de nummer 1 van de wereld tegen persbureau Reuters.

Carlsen voert al sinds 2011 de wereldranglijst aan en is vijfvoudig wereldkampioen. In 2022 besloot hij zijn wereldtitel niet te verdedigen. De Chinees Ding Liren won vervolgens in 2023 het duel om de vacante wereldtitel van de Rus Ian Nepomniatsjtsji. Vorig jaar kroonde de 18-jarige Indiër Dommaraju Gukesh zich tot jongste wereldkampioen door Liren te verslaan in een tweekamp.

"Ik heb niet het gevoel dat ik iets moet bewijzen tegen de jonge generatie schakers", zegt de 34-jarige Carlsen. "Op dit moment is er geen andere actieve speler die mij zou overtuigen om weer te proberen wereldkampioen te worden."