Europese beurzen zetten opmars voort bij begin handelsweek

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen gingen maandag opnieuw duidelijk omhoog. Dat gold met een plus van bijna 1 procent ook voor de Amsterdamse AEX-index, waar de dalers schaars waren. Beleggers werden afgelopen weekend gerustgesteld doordat een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheid uitbleef. Ook kwam China met maatregelen om de inkomens en bestedingen van consumenten aan te jagen.

Verder begon de maandag met beter dan verwachte Chinese cijfers over winkelverkopen en de industriële productie. Daarop gingen de Aziatische beurzen omhoog, een lijn die de Europese graadmeters volgden. Ook zorgde het Duitse akkoord over een plan voor mega-uitgaven van vrijdag nog voor optimisme. Daardoor gingen de Europese beurzen ook al hoger het weekend in.

De AEX-index eindigde de eerste handelsdag van de nieuwe week met een plus van 0,9 procent op 913,95 punten, de MidKap won 1 procent tot 874,91 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.