Motorcoureur Aldeguer (20) wint MotoGP in Indonesië

Sport
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 10:53
anp051025051 1
MANDALIKA (ANP) - Motorcoureur Fermín Aldeguer heeft voor het eerst een race in de MotoGP gewonnen. De 20-jarige Spanjaard kwam als eerste over de finish bij de Grote Prijs van Indonesië.
Aldeguer is de op een na jongste winnaar van een race in de koningsklasse van de motorsport. Alleen zijn landgenoot Marc Márquez was nog jonger toen hij voor het eerst een wedstrijd in de MotoGP won.
Márquez stelde vorige week zijn zevende wereldtitel veilig. Hij crashte in de openingsfase van de race op het circuit van Mandalika. Marco Bezzecchi was vanaf poleposition gestart, maar de Italiaan viel terug naar de zevende positie. Hij startte een inhaalrace, maar raakte de achterkant van de motor van Márquez. Beide coureurs kwamen hard ten val.
Blessure Márquez
Márquez liep een blessure aan zijn rechterschouder op. Hij liet zich onderzoeken in een ziekenhuis en keerde met een mitella om zijn arm terug op het circuit. Márquez stond in het verleden maanden aan de kant door blessures aan zijn rechterschouder. Volgens zijn ploeg Ducati heeft hij mogelijk een breuk in zijn sleutelbeen opgelopen.
De Spanjaard Pedro Acosta eindigde als tweede in Indonesië, vlak voor zijn landgenoot Álex Márquez.
