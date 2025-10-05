ECONOMIE
VK wil meer bevoegdheden voor politie rond terugkerende protesten

door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 10:49
LONDEN (ANP) - De Britse regering wil de politie meer mogelijkheden geven om terugkerende protesten aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood wil protesten bijvoorbeeld kunnen verplaatsen naar een andere plek, melden Britse media op basis van een verklaring van het ministerie. Ook gaat het ministerie kijken of het makkelijker gemaakt moet worden om protesten helemaal te verbieden. De maatregelen zijn vooral gericht op pro-Palestijnse demonstraties.
Mahmood wil volgens de verklaring dat de politie voortaan de "cumulatieve impact" van terugkerende protesten meeweegt, schrijft onder meer The Guardian. "Grote, herhaalde protesten kunnen delen van ons land, met name religieuze gemeenschappen, een gevoel van onveiligheid, intimidatie en angst om hun huizen te verlaten bezorgen. Dit is vooral duidelijk geworden ten aanzien van de aanzienlijke angst binnen de Joodse gemeenschap, waarover men mij de voorbije moeilijke dagen tal van keren heeft verteld", aldus de minister.
