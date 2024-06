Motorcoureur Bagnaia wint TT van Assen voor derde jaar op rij

ASSEN (ANP/AFP) - MotoGP-coureur Francesco Bagnaia heeft voor het derde jaar op rij de TT van Assen op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen uit Italië bekroonde in Assen een perfect weekend, waarin hij ook de sprintrace won en twee keer een baanrecord reed.

De 27-jarige Bagnaia (Ducati) liet de Spanjaard Jorge Martín en de Italiaan Enea Bastianini achter zich. De tweevoudig wereldkampioen verkleinde zijn achterstand op WK-leider Martín tot 10 punten.

Bagnaia, die startte van poleposition, reed een foutloze race. "Het is ongelooflijk", reageerde hij na afloop. "Ik moest vanaf het begin pushen en had wat last van de achterband. Maar ronde na ronde verbeterde ik me. We waren erg snel, heel precies. Ik ben zeer tevreden."

Eerder op de dag greep Collin Veijer net naast de zege in de Moto3. De 19-jarige Nederlander werd tweede op 12 duizendste van de Spanjaard Iván Ortolá. In de Moto2 eindigde Bo Bendsneyder op de veertiende plaats, Zonta van den Goorbergh viel uit na een val in de vierde ronde. De Japanner Ai Ogura won de Moto2.