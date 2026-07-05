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Motorcrosser Herlings tweede bij GP van Zuid-Afrika

Sport
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 16:58
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JOHANNESBURG (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings is tweede geworden bij de Grote Prijs van Zuid-Afrika. De 31-jarige Brabander moest de 19-jarige Belg Lucas Coenen voor zich dulden en zag de leider in het wereldkampioenschap van de MXGP verder uitlopen.
De vijfvoudig wereldkampioen eindigde in de eerste manche als tweede achter de Belgische klassementsleider. In de tweede manche moest de Nederlander opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats achter Coenen.
Coenen leidt in het WK met 566 punten. Herlings volgt met 498 punten op de tweede plek.
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