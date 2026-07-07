ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Muchová ten koste van Osaka naar halve finale Wimbledon

Sport
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 19:12
anp070726185 1
LONDEN (ANP) - De Tsjechische tennisster Karolína Muchová heeft de halve finale van Wimbledon bereikt. In de kwartfinale was ze in twee sets te sterk voor de Japanse viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka: 7-6 (4) 6-4. Het is voor het eerst in haar carrière dat Muchová de halve finales van Wimbledon heeft bereikt.
De wedstrijd begon met vier breaks, waardoor de tennissters na vier games alsnog op 2-2 stonden. In het restant van de set werden de servicegames wel gewonnen waardoor een tiebreak nodig was. Die ging naar Muchová. Ook de tweede set ging lang gelijk op, maar in de negende game maakte de Tsjechische nummer 9 van de wereld het verschil tegen Osaka (nummer 14). Na de break maakte Muchová het af met een lovegame.
In de halve finale treft Muchová de Amerikaanse Coco Gauff, die eerder op dinsdag met haar landgenote Jessica Pegula afrekende.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2657400799

De dure vergissing bij een gebruikte elektrische auto: niet de kilometerstand, maar de accu

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

170476447_m

Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

anp070726065 1

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

shutterstock_2760838525

Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

ANP-562545963

VVD gruwt van erfbelasting, maar Nederland wil juist meer heffen op grote nalatenschappen

Loading