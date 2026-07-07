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Hongaarse publieke omroepen tijdelijk gestopt met uitzenden

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 19:00
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BOEDAPEST (ANP/AFP) - Twee Hongaarse publieke omroepen zijn tijdelijk gestopt met uitzenden na een reorganisatie. Premier Péter Magyar noemt het een historische dag. "Vandaag komt er een eind aan de propaganda-uitzendingen bij publieke media." De omroepen hadden volgens hem nauwe banden met oud-premier Viktor Orbán.
De grootste Hongaarse staatstelevisiezender M1 toonde de boodschap: "Publieke media mogen niet liegen. Het spijt ons dat we dit zo lang hebben gedaan." Magyar zei na de verkiezingen al dat hij een "evenwichtige, objectieve nieuwsdienst" wilde creëren. Als een van zijn eerste acties beval hij een hervorming van de publieke omroepen.
Na de hervorming gaan de omroepen weer nieuws uitzenden, meldde M1. Bij de grootste particuliere omroep, TV2, zijn de belangrijkste nieuwslezers vervangen en is de nieuwsdirecteur ontslagen.
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