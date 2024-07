Nadal verslaat Norrie in Bastad en staat in kwartfinales

BASTAD (ANP) - De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft in Bastad de kwartfinales bereikt. De 22-voudig grandslamkampioen was op het gravel in Zweden in twee sets te sterk voor de als vijfde geplaatste Brit Cameron Norrie: 6-4 6-4.

De 38-jarige Nadal, door blessureleed ver weggezakt op de wereldranglijst, brak in de eerste set de service van Norrie één keer en dat bleek voldoende voor de setwinst. Bij een 5-4-voorsprong werkte hij nog wel twee breakpoints weg.

Norrie leek daarna beter bij de les en kwam in de tweede set op een 4-1-voorsprong. Nadal won echter de daaropvolgende vijf games en daarmee de partij.

Nadal speelt het toernooi in Bastad als voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij volgende maand om de medailles hoopt mee te doen. In de eerste ronde in Bastad versloeg hij Leo Borg, de zoon van tennislegende Björn Borg. Vrijdag speelt Nadal tegen de als vierde geplaatste Argentijn Mariano Navone.