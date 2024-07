Axios: top-Democraten overtuigd dat Biden uit race stapt

WASHINGTON (ANP) - Diverse prominente Democraten zeggen achter de schermen dat de toenemende druk van partijleiders en goede vrienden de Amerikaanse president Joe Biden ervan zal overtuigen om al dit weekend te besluiten zich terug te trekken uit de presidentiële race. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

De 81-jarige Biden, die momenteel met covid in isolatie zit, zou al inzien dat de toenemende druk en slechte peilingen niet meer te controleren zijn, aldus de Democratische bronnen van Axios. Wel zou Biden nog geloven dat hij in staat is de verkiezingen in november te winnen.

De afgelopen dagen hebben top-Democraten als Chuck Schumer, Hakeem Jeffries en Nancy Pelosi er in privéontmoetingen met Biden op aangedrongen dat hij zich terugtrekt, meldden Amerikaanse media. Hij zou sinds zijn zwakke debatoptreden eind juni niet meer in staat zijn de Republikein Donald Trump te verslaan en daardoor zowel het land als zijn partij schaden als hij niet terugtreedt. Sommige grote donoren en Congresleden hebben ook openlijk dergelijke oproepen gedaan.

Zelfstandig stoppen

Andere prominenten, zoals de oud-presidenten Barack Obama en Bill Clinton, zouden "luid spreken met hun stilzwijgen", aldus Axios. Zij spreken niet hun steun uit in het openbaar, "terwijl hun voormalige medewerkers Biden openlijk afvallen".

Biden kan overigens niet gedwongen worden uit de race te stappen, nu hij met overmacht de Democratische voorverkiezingen heeft gewonnen. Hij moet het uit eigen keuze en op zijn eigen voorwaarden doen, aldus Axios.