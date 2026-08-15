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Nillessen 'rook bloed' en 'sprintte' naar EK-goud op 1500 meter

Sport
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 23:57
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BIRMINGHAM (ANP) - Stefan Nillessen voelde zich de 'underdog' in de finale van de 1500 meter op de EK atletiek in Birmingham. De 23-jarige Groesbeker verraste dan ook zichzelf door het goud te veroveren. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. "Het was een heerlijk gevoel om zo makkelijk lopers in te halen. Het geeft zoveel energie, dan ruik je bloed en wil je maar één ding: gaan!", zei hij na de race in het Alexander Stadium.
"Op zich is de underdog zijn wel lekker, maar nu zal ik er toch aan moeten wennen dat ik die rol kwijt ben", glunderde de atleet, die vooraf absoluut niet tot de kanshebbers op goud werd gerekend.
"Ik had best wel vertrouwen dat de vorm goed was en ik ben de wedstrijd ook ingegaan om mee te strijden. Ik kon eigenlijk de hele race makkelijk aan de binnenkant lopen, maar in de laatste bocht moest ik inhouden om niet een loper voor mij te laten vallen. Het lukte me nog net om er buitenom langs te gaan. Ik voelde me op dat moment nog zo sterk, dat ik gewoon ben gaan sprinten. Pas toen ik over de finish kwam en op de schermen keek, zag ik het grote verschil met de anderen."
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