NOC*NSF wil bij Spelen in Milaan weer in top 10 eindigen

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse sporters moeten bij de Olympische Spelen in Milaan in de top 10 eindigen. Die doelstelling noemde André Cats, directeur topsport van sportkoepel NOC*NSF, donderdag op sportcentrum Papendal, precies een jaar voor het begin van het evenement.

In 1994 in Lillehammer bleef Nederland bij de Winterspelen met een achttiende plek voor het laatst buiten de top 10. De zeven keer daarna eindigde TeamNL in het medailleklassement als zesde (Nagano, 1998), negende (Salt Lake City, 2002), gedeelde tiende (Turijn, 2006), tiende (Vancouver, 2010), vijfde (Sotsji, 2014), vijfde (Pyeongchang, 2018) en zesde (Beijing, 2022).

Naast een plek in de top 10 heeft NOC*NSF nog zeven doelstellingen: glanzende medailles, inspirerende verhalen, als nog betere vrienden naar huis, bijdragen aan de olympische beweging, verduurzaming uitzending, uitstraling naar de breedtesport en optimale fanbeleving.