Britse centrale bank verlaagt rente met kwart procentpunt

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Bank of England heeft het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met een kwart procentpunt verlaagd tot 4,50 procent. Dat is het laagste niveau sinds juni 2023. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de kwakkelende economie ondersteunen. Het is de derde renteverlaging in een jaar tijd. In augustus vorig jaar begon de Britse centrale bank met het verlagen van de rente.

Economen hadden ook verwacht dat de rente zou worden verlaagd, na de tegenvallende economische groei in het derde kwartaal. De Britse economie stagneerde in dat kwartaal. Ook de tegenvallende Britse winkelverkopen van vorige maand voedden de speculatie op een renteverlaging. De Britse inflatie koelde daarentegen in december af tot 2,5 procent.

De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zeven van de negen bestuurders stemden voor het verlagen van de rente met een kwart procentpunt en twee bestuurders hadden liever een grotere verlaging van een half procentpunt gezien.