Noorse wielrenner Boasson Hagen (37) stopt na dit seizoen

PARIJS (ANP) - De Noor Edvald Boasson Hagen is bezig aan zijn laatste maanden als wielrenner. De 37-jarige renner heeft besloten na dit seizoen te stoppen, meldt zijn ploeg Decathlon - AG2R. "We zijn trots dat je jouw laatste seizoen als prof met ons deelt", schrijft de Franse ploeg op X.

Boasson Hagen won drie etappes in de Tour de France, twee in 2011 en één in 2017. Ook schreef de Noor in 2009 Gent-Wevelgem op zijn naam en eindigde hij meerdere keren bovenaan in de klassementen van de Rondes van Groot-Brittannië en Noorwegen.