Noorse Wiklund houdt Conijn af van zege op 3000 meter

TOMASZÓW MAZOWIECKI (ANP) - Schaatsster Merel Conijn is bij wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als tweede geëindigd op de 3000 meter. De Nederlandse van AH Zaanlander kwam tot een tijd van 4.04,59. Alleen de Noorse Ragne Wiklund was sneller. Hoewel ze in de laatste twee ronden werd gehinderd door een pijnlijke rug kwam Wiklund uit op 4.03,70. Daarmee neemt Wiklund ook de leiding over in het klassement over 3000 en 5000 meter van Joy Beune, die ontbreekt in Polen.

De Italiaanse Francesca Lollobrigida werd derde in 4.05,32 waarmee ze Nederlands kampioene Marijke Groenewoud (4.05,96) net achter zich hield.

Conijn, die in de slotfase versnelde, veroverde vorige week in Heerenveen de nationale titel op de 5000 meter. Op de 3000 meter werd ze met een persoonlijk record van 3.56,69 tweede achter Groenewoud, die in Polen vrijdag de 1500 meter had gewonnen. Conijn was eerder bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary ook als tweede geëindigd op de 5000 meter, toen achter Beune.

Sanne in 't Hof werd met een tijd van 4.10,11 elfde. Melissa Wijfje werd in 4.18,06 zestiende en laatste.

Een groot aantal Nederlandse schaatsers en schaatssters ontbreekt in Tomaszów Mazowiecki. Zij kiezen voor extra trainingen in aanloop naar het afsluitende wereldbekerweekend in Heerenveen en half maart de WK afstanden in Hamar.