Nuis kwalificeert zich op OKT op 1500 meter niet voor de Spelen

HEERENVEEN (ANP) - Kjeld Nuis heeft op het olympisch kwalificatietoernooi naast een startbewijs voor de Spelen van Milaan gegrepen. De tweevoudig olympisch kampioen op deze afstand kwam tot 1.45,18 en eindigde daarmee als vierde.

De zege ging naar Joep Wennemars in 1.43,43. Tijmen Snel werd met 1.44,33 tweede en Tim Prins met 1.44,58 derde.

Alleen de beste drie schaatsers komen in aanmerking voor een startbewijs, al heeft de selectiecommissie van de schaatsbond nog aanwijsplekken.

Nuis won olympisch goud op de Spelen van Pyeongchang en verdedigde die titel met succes vier jaar later in Beijing.