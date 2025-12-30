Italiaanse regering ook akkoord met productie alcoholvrije wijn

ROME (ANP/DPA/BELGA) - De Italiaanse regering heeft na jaren van weerstand de productie van alcoholvrije wijn goedgekeurd. Daarvoor hebben de ministeries van Financiën en Landbouw een decreet ondertekend, een definitieve goedkeuring waar de Italiaanse wijnindustrie lang op heeft gewacht.

Sinds 2021 wordt wijn waarvan de alcohol is verwijderd in de EU ook als wijn beschouwd. Italië heeft zich lange tijd verzet tegen het aannemen van deze regels, uit vrees voor schade aan de Italiaanse wijncultuur. Landbouwminister Francesco Lollobrigida van de nationalistische en conservatieve partij Fratelli d'Italia was aanvankelijk ook gekant tegen de wetgeving.

De stemming in Italië begon een jaar geleden om te slaan door de groeiende populariteit van wijnen met een laag alcoholpercentage. Maar vervolgens moest er nog veel wettelijk geregeld worden, bijvoorbeeld hoe het zit met accijnzen en vergunningen. De wijnindustrie verwelkomt de stap van de regering. Bedrijven waren al bezig met initiatieven op het gebied van alcoholvrije wijn, maar konden daar door het treuzelen van de regering niet mee verder.