Olympische medaille is mirakel te veel voor Van Dijk

PARIJS (ANP) - Haar voorbereiding op de Olympische Spelen was een race tegen de klok. Ellen van Dijk (37) wilde als drievoudig wereldkampioene tijdrijden in Parijs de ontbrekende olympische medaille veroveren, maar liep bij een val begin juni in Spanje onder meer een gebroken rechterenkel op. Ze stond er zaterdag, in Parijs. "Dat was al een wonder." Maar het volgende mirakel bleef uit: Van Dijk werd slechts elfde.

Ze gaf over ruim 32 kilometer in de stromende regen bijna drie minuten toe op de Australische winnares Grace Brown. Demi Vollering werd vijfde. "Ik heb op delen van het parcours de wattages gereden waarvan ik wist dat ik ermee in de buurt van de medailles zou komen", vertelde Van Dijk. "Maar in de bochten verloor ik enorm veel tijd. Ik ben wellicht extra bang in de regen, maar was ook gewoon niet goed genoeg."

Bij het openen van de gordijnen was er al een diepe zucht geweest. Het plensde zowel in als buiten Parijs, waar de Nederlandse equipe een hotel heeft. "Balen natuurlijk, maar we hebben zo veel obstakels overwonnen. Ik dacht dat dit er ook nog wel bij kon."