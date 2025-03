Olympische snowboardster breekt rug tijdens WK in Georgië

TBILISI (ANP/AFP) - Drievoudig olympisch snowboardster Belle Brockhoff heeft door een harde val haar rug gebroken. Dat gebeurde afgelopen weekend bij het WK snowboardcross in Georgië, meldt het Australisch olympisch comité maandagavond. De 32-jarige Australische werd met een helikopter van de piste naar het ziekenhuis in Tbilisi gebracht, waar onderzoek uitwees dat ze een wervel had gebroken.

Er is geen sprake van neurologische schade, aldus het Australisch olympisch comité in een verklaring. Brockhoff is naar Griekenland gebracht, waar ze is geopereerd.

Bij de Spelen in Beijing in 2022 werd ze vierde op het onderdeel snowboardcross. Later tijdens die Spelen kwam ze hard ten val, waardoor ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Brockhoff hoopt volgend jaar in Milaan mee te doen aan haar vierde Olympische Spelen. Of dat mogelijk is moet nog blijken. "De komende 48 uur overwegen we wat de opties zijn", aldus het Australische comité.