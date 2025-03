De oud-leider van de Filipijnen, Rodrigo Duterte, is dinsdagochtend op de internationale luchthaven van Manilla opgepakt. De 79-jarige Duterte, die in 2022 vertrok als president van het land, wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Het Internationaal Strafhof (ICC) begon in 2021 een onderzoek naar zijn 'war on drugs', waardoor volgens mensenrechtenorganisaties tienduizenden Filipijnen om het leven zijn gekomen.