Onley wint koninginnenrit Zwitserland, Vauquelin nieuwe leider

SANTA MARIA IN CALANCA (ANP) - De Brit Oscar Onley van de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heeft de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij kwam na een bergetappe met vier zware beklimmingen als eerste boven op de steile klim naar Santa Maria in Calanca.

Onley versloeg zijn Portugese medevluchter João Almeida (Team Emirates), woensdag de winnaar van de vierde etappe. De Fransman Kévin Vauquelin (Arkéa) arriveerde als vierde op 57 seconden, maar hij nam wel de leiderstrui over van zijn landgenoot Romain Grégoire, die loste op de derde beklimming van de dag en veel tijd verloor.

Tijmen Graat was de beste Nederlander op de achttiende plaats. De renner van Visma - Lease a Bike passeerde de finish 4.22 minuten na Onley.

Vauquelin heeft in het algemeen klassement 29 seconden voorsprong op landgenoot Julian Alaphilippe. Almeida klom naar de derde plaats en moet 39 seconden goedmaken op de nieuwe leider. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag.