Kabinet mag van Kamerleden door met meeste justitie-onderwerpen

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet mag blijven doorwerken aan de meeste onderwerpen op het gebied van Justitie en Veiligheid, vindt de Tweede Kamercommissie die daarover gaat. Alleen de transgenderwet en een reeks brieven over het experiment met legale wietteelt moeten volgens de Kamerleden wachten tot een nieuw kabinet aantreedt.

Na een kabinetsval bepaalt elke Kamercommissie welke onderwerpen controversieel worden verklaard en moeten wachten tot een nieuw kabinet aantreedt. De hele Tweede Kamer stemt naar verwachting op dinsdag over de lijsten die de commissies hebben opgesteld. De Kamer kan later ook weer op deze besluiten terugkomen.

In april heeft de Kamer een motie aangenomen met het verzoek om de transgenderwet in te trekken. Die wet zou het voor mensen makkelijker maken om het geslacht in hun paspoort te wijzigen. Een justitiewoordvoerder kon niet direct zeggen wat de gevolgen zouden zijn als de Kamer de wet op pauze zet.