Op elke hoek van de straat bewaken agenten marathon Parijs

PARIJS (ANP) - Het is goed zichtbaar dat veiligheidsmaatregelen voor de olympische marathon zijn opgevoerd. Het wemelt van de politie in de straten van Parijs. Op de hoek van elke straat staan bewapende agenten in kleine groepjes. Overal staan busjes met ook daarin agenten.

De marathon van de mannen begint om 8.00 bij Hôtel de Ville. De aankomst ligt op de Esplanade des Invalides, na een passage aan het Kasteel van Versailles. Voor Nederland doen Abdi Nageeye en Khalid Choukoud mee. Nageeye verraste drie jaar geleden met zilver op de Spelen van Tokio.

Uit angst voor aanslagen en andere incidenten bewaken ongeveer 10.000 agenten het parcours van de marathon. Parijs blijft uiterst waakzaam, ook gezien het recente terreuralarm in Oostenrijk met het afblazen van de Taylor Swift-concerten in Wenen, zei binnenlandminister Gérald Darmanin eerder. Hij zei ook dat er geen aanwijzingen zijn van enige specifieke dreiging.

De marathon in Parijs is allesbehalve vlak. De lopers moeten onderweg 436 hoogtemeters overbruggen en kruisen op hun pad een helling van 13,5 procent. Het traject loopt deels langs de Seine.