Je sportkleding stinkt. Zo maak je ze schoon.

Na een bijzonder uitdagende of zweterige training stinkt je favoriete sportkleding misschien een beetje erger dan normaal. Het ontstaan van geurtjes op kleding - vooral op kleding van synthetische vezels - is normaal, maar je normale wasgewoontes zijn misschien niet genoeg om stinkende trainingskleding weer fris te laten ruiken.

Omdat synthetische vezels die normaal gesproken in sportkleding worden gebruikt vocht en geur van het lichaam afvoeren, heeft het oppervlak van de stof de neiging om zweet en bacteriën van de huid vast te houden, wat kan leiden tot meer geur in het algemeen.

"Een groot deel van de reden waarom trainingskleding slecht ruikt, komt door het oppervlak van de stoffen zelf," zegt New York Times - medewerker Andrea Barnes, expert op het gebied van schoonmaakapparaten. "Hetzelfde wat ze ademend maakt, maakt ze ook heel gemakkelijk voor bacteriën om op te groeien."

De New York Times sprak met verschillende experts om erachter te komen wat de beste manier is om je high-performance sportkleding te behandelen en te reinigen, zodat je zeker weet dat je de stank eruit krijgt op wasdag.

Laat vochtige kleding niet te lang liggen

"Als kleding erg nat is, proberen we het zo snel mogelijk te wassen", zegt Jake Schoch , hoofd materiaalbeheer van het US Women's National Soccer Team. "Hoe langer je de kleding nat laat, hoe moeilijker het is om te herstellen en duurzaam te blijven. Als je vochtige trainingskleding te lang in een sporttas of op de vloer van een slaapkamer laat liggen, kan het zelfs gaan schimmelen.

Als je een wasmand kiest voor je nog-niet-gewassen-maar-nog-niet-soppend-met-zweet-actieve-kleding, kun je het beste kiezen voor een goed geventileerde wasmand

Keer kleren binnenstebuiten

De binnenkant van je favoriete trainingskleding wordt het meest blootgesteld aan zweet en dode huidcellen - waar bacteriën die geurtjes veroorzaken goed op gedijen - dus voordat je de kledingstukken in de wasmachine gooit, moet je ze even binnenstebuiten draaien. Zoals Jolie Kerr, die al eerder voor The New York Times schreef over het wassen van trainingskleding, opmerkte, zorgt dit ervoor dat water en wasmiddel beter bij de stinkende delen kunnen komen.

Als je gaat sorteren, kun je overwegen om synthetische stoffen (lycra, polyester, nylon, gaas) te scheiden van natuurlijke stoffen (katoen, wol), zodat je kledingstukken met hetzelfde gewicht en dezelfde structuur samen wast. En let op de wasetiketten op je kleding.

Begin met een sterk wasmiddel en gebruik de juiste hoeveelheid

Omdat synthetische stoffen in koud water moeten worden gewassen om hun prestaties en levensduur te beschermen, moet je een hoogwaardig wasmiddel gebruiken als je sportkleding wast.

Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar door meer wasmiddel te gebruiken wordt je favoriete trainingslegging niet schoner. Na verloop van tijd kan wasmiddel zich ophopen, geurtjes vasthouden en schimmel bevorderen. Houd je aan de door ons aanbevolen dosering

Behandel de extra stinkende plekken ter plekke

Bij een bijzonder zweterige lading wasgoed is zelfs het beste wasmiddel misschien niet genoeg om de achtergebleven geur helemaal weg te krijgen. In dat geval raadt Andrea aan om een spuitfles waterstofperoxide te pakken.

Om de geur te behandelen, moet je eerst de meest stinkende delen van je kleding identificeren; zodra je de plek hebt gevonden die behandeld moet worden, spuit je een beetje waterstofperoxide op die plek. (Voordat je dit doet, moet je de waterstofperoxide eerst testen op een onopvallend deel van de kleding die je gaat behandelen om te controleren of het de stof niet zal bleken of op een andere manier zal ruïneren).

Bespuit je kleding spaarzaam en als je het bespoten hebt, laat het dan niet te lang zitten voordat je het in de machine stopt.

Als iets bijzonder stinkt en zweterig is en bijna niet meer te redden lijkt, raadt Andrea aan om het een tijdje in zuurstofbleekmiddel te laten weken voordat je het in de machine stopt.

Zorg ervoor dat je wasmachine schoon is

Als je alle juiste stappen neemt om je stinkende trainingskleren te behandelen, maar ze komen nog steeds een beetje vreemd ruikend uit de was, kan je wasmachine de boosdoener zijn.

Afhankelijk van of je een voorlader of een bovenlader hebt, zullen je stappen voor was-onderhoud er anders uitzien, maar je moet je wasmachine eens in de zes maanden grondig reinigen. Veeg de binnenkant van je machine eens per maand schoon om te voorkomen dat er zich stank, schimmel of bacteriën ophopen. Maak bij een voorlader ook de pakking eens per maand schoon.

Als je je wasmachine nog nooit hebt gewassen, is het tijd om het eens te proberen. Al je kleding, niet alleen je sportkleding, heeft baat bij een schone machine.