Osaka schakelt Sabalenka uit en bereikt kwartfinale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Naomi Osaka heeft voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales op Wimbledon bereikt. De 28-jarige Japanse versloeg de Belarussische nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka in twee sets: 6-2 7-6 (2).

Beide tennissters schreven vier grandslamtoernooien op hun naam, maar wonnen Wimbledon nog nooit. Voor Sabalenka (28) was de derde ronde van vorig jaar haar beste prestatie in Londen. De Japanse nummer 14 van de wereldranglijst kwam nooit verder dan de derde ronde.

Osaka won de eerste set dankzij een dubbele break. In de tweede set ging het spel gelijk op en moest een tiebreak voor een beslissing zorgen. Daarin bleek de Japanse veruit de sterkste.

Na de uitschakeling van titelverdedigster Iga Świątek en de als tweede geplaatste Elena Rybakina in de derde ronde, was Sabalenka de volgende kanshebber die het niet redde. In de volgende ronde neemt Osaka het op tegen de Tsjechische Karolína Muchová.