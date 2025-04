Ostapenko verrast Sabalenka en wint Porsche van hoofdsponsor

STUTTGART (ANP/DPA) - Jelena Ostapenko heeft verrassend het WTA-toernooi van Stuttgart gewonnen door favoriete Aryna Sabalenka in de finale in twee sets te verslaan: 6-4 6-1. De 27-jarige Letse behaalde op het Duitse gravel haar negende titel. De huidige nummer 24 van de wereldranglijst kreeg naast een bedrag van 125.000 euro een auto van de hoofdsponsor van de Porsche Tennis Grand Prix.

De twee speelsters lieten de ruim 4000 toeschouwers vooral in de eerste set bij vlagen hoogstaand tennis zien. Ostapenko zette de nummer 1 van de wereldranglijst met haar krachtige slagen voortdurend onder druk. Sabalenka vocht zich terug na een achterstand, maar moest toch buigen voor Ostapenko. In de tweede set was de voormalige winnares de betere van de twee en deed haar spel denken aan haar hoogtijdagen in 2017 toen ze het toernooi van Roland Garros won.