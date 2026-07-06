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Pogačar besloot halverwege de rit voor etappezege te gaan

Sport
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 17:55
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LES ANGLES (ANP) - Tadej Pogačar heeft met de zege in de derde etappe van de Tour de France het werk van zijn ploeg UAE Team Emirates terugbetaald. "Halverwege de rit besloten we dat het mogelijk was om voor de etappewinst te gaan", zei de Sloveense viervoudig Tourwinnaar in het flashinterview. "We moesten wel voor die kans gaan, hebben alles gegeven en het is gelukt."
Met de ritzege nam Pogačar ook de gele trui over van zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard. "Het veroveren van de gele trui is een droom voor iedere wielrenner. Iedere keer dat ik die om de schouders heb, voelt speciaal", zei de Sloveen. "Ik weet niet hoelang ik de gele trui nu zal dragen, maar ik zal van ieder moment genieten."
Pogačar boekte zijn 22e ritzege in de Tour. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met de Fransman André Darrigade en staat in het klassement van de meeste etappezeges gedeeld vijfde.
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