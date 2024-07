Pogacar zag plan precies uitkomen met vierde ritzege in deze Tour

ISOLA 2000 (ANP) - Tadej Pogacar zag een eerder doorgesproken plan precies uitkomen met de ritzege in de negentiende etappe van de Tour de France. "We spraken tijdens het trainingskamp over hoe we wilden rijden op deze dag en hebben het precies zo gedaan tot het punt waar ik aanviel", vertelde hij in het interview. "Het was 100 procent perfect."

Pogacar zei dat hij de beklimmingen in deze rit goed kende. "We hebben hier een maand getraind tussen de Giro en de Tour. Dat waren geen gemakkelijke dagen. Ik kende deze klim ook heel goed", zei hij over de slotklim naar Isola 2000.

De Sloveense geletruidrager was blij met zijn vierde ritzege, de vijftiende in de vijf starts in de Tour. "Met de vierde overwinning heb ik de twee zeges van vorig jaar ook een beetje uitgebalanceerd. Zo kom ik weer uit op gemiddeld drie ritzeges per jaar."