Luchtvaartbedrijven verliezen op Europese beurzen na storing

AMSTERDAM (ANP) - Aandelen van luchtvaartbedrijven hebben vrijdag aan waarde verloren nadat een wereldwijde IT-storing vluchtschema's in de war had geschopt. Op de Amsterdamse aandelenbeurs zakte Air France-KLM. Bij beleggers nam verder de nervositeit toe en de belangrijkste graadmeters in Europa sloten in de min.

Air France-KLM eindigde 2 procent lager in de MidKap. De luchtvaartmaatschappijen die onder het Frans-Nederlandse concern vallen hadden te maken met veel uitgevallen vluchten, doordat een storing bij cyberbeveiliger CrowdStrike het inchecken van passagiers en bagage bemoeilijkte.

In Londen zakte luchtvaartconcern IAG 2,2 procent. Ryanair verloor 1,4 procent en de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa eindigde in Frankfurt 1,9 procent lager. De verstoringen komen op een ongunstig moment, want door de zomervakanties in Europa is er topdrukte bij luchtvaartmaatschappijen.

De AEX sloot met een min van 1 procent op 907,31 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 881,14 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1 procent.