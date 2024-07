Rennersvakbond onderneemt stappen tegen 'chipsgooier' in Tour

De internationale wielrennersvakbond CPA gaat "met plezier juridische stappen ondernemen" tegen de man die tijdens de veertiende etappe van de Tour de France Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard lastigviel met een zak chips. "Dit is respectloos en wordt niet getolereerd", verklaarde voorzitter Adam Hansen op X.

Oud-renner Hansen schreef zijn bericht bij een video waarop te zien is dat een man een zak chips in het gezicht van Pogacar steekt. De Sloveense geletruidrager reed op dat moment op de slotklim alleen richting de finish. De Deen Vingegaard, de eerste achtervolger, zei later dat iemand chips naar hem had gegooid.

Pogacar en Vingegaard zijn de nummers 1 en 2 van het algemeen klassement. De Sloveen, die de rit op zijn naam schreef, heeft een voorsprong van 1.57 op de winnaar van de laatste twee edities van de Tour de France. Pogacar won de Franse rittenkoers in 2020 en 2021.