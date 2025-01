Rijpma-De Jong begint EK allround met zege op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Antoinette Rijpma-de Jong is het EK allround in Heerenveen begonnen met winst op de 500 meter. De 29-jarige titelverdedigster was met 38,50 ruim sneller dan wereldkampioene allround Joy Beune en de andere landgenote Merel Conijn.

Rijpma-De Jong versloeg in haar rit de Poolse Olga Piotrowska. Ze was de enige schaatsster die een tijd onder de 39 seconden neerzette.

Beune, die twee weken geleden de Nederlandse allroundtitel veroverde, kwam een rit later tegen de Oostenrijkse Jeannine Rosner tot 39,31, de tweede tijd.

NK allround

Conijn had eerder in de vierde rit tegen de Noorse Ragne Wiklund de zesde tijd van 39,85 gereden. Daarmee was ze ruim sneller dan op het NK allround twee weken geleden. Toen eindigde Conijn als tweede in het klassement achter Beune. Wiklund kwam over de finish in de negende tijd van 40,16.

De schaatssters rijden later zaterdag nog de 3000 meter.