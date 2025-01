Auger-Aliassime met toernooizege op zak naar Australian Open

ADELAIDE (ANP/AFP) - De Canadese tennisser Félix Auger-Aliassime reist met een goed gevoel af naar Melbourne waar zondag de Australian Open beginnen. Auger-Aliassime versloeg in de finale van het toernooi van Adelaide de Amerikaan Sebastian Korda in drie sets: 6-3 3-6 6-1.

Korda was de nummer 2 van de plaatsingslijst, Auger-Aliassime was als vijfde gerangschikt. De 24-jarige Canadees had in de halve finales de als eerste geplaatste Amerikaan Tommy Paul uitgeschakeld.

Voor Auger-Aliassime is het zijn zesde ATP-titel, zijn eerste sinds hij in oktober 2023 het toernooi van Basel won. In de eerste ronde van de Australian Open neemt hij het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.