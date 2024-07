Robert-Michon en Manaudou dragen Franse vlag tijdens opening OS

PARIJS (ANP/BELGA) - Discuswerpster Mélina Robert-Michon en zwemmer Florent Manaudou zullen op 26 juli de Franse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dat heeft het Frans Olympisch Comité (CNOSF) donderdag bekendgemaakt.

De 44-jarige Robert-Michon begint deze zomer in Parijs aan haar zevende Spelen. In 2016 behaalde ze in Rio zilver bij het discuswerpen. De 33-jarige Manaudou staat voor de vierde keer op de Spelen. In 2012 behaalde hij goud op de 50 meter vrije slag tijdens de Spelen van Londen. Verder veroverde hij nog drie zilveren medailles.

Het is de tweede keer dat de nationale comités twee atleten mogen aanduiden om de vlag te dragen tijdens de openingsceremonie, een man en een vrouw. In Tokio was dat voor het eerst het geval. Ze zijn niet verplicht dit te doen.