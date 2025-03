Roeblev uitgeschakeld in tweede ronde van tennistoernooi Miami

MIAMI (ANP) - De Russische tennisser Andrej Roeblev is in de tweede ronde van het masterstoernooi in Miami uitgeschakeld door de Belg Zizou Bergs. De nummer 9 van de wereld verloor in een uur en veertig minuten in twee sets: 7-5 6-4.

Het is een nieuwe verrassing op het prestigieuze toernooi in de Amerikaanse staat Florida. Eerder werden de Spaanse nummer 3 van de wereld, Carlos Alcaraz, en de Russische winnaar van Miami in 2023, Daniil Medvedev, al uitgeschakeld. Alcaraz verloor eveneens van een Belg: de tennisveteraan David Goffin.