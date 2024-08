Roeicoach Meenhorst na vroeg behalen doelstelling: mooie score

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - De Nederlandse roeiploeg heeft de doelstelling van twee olympische gouden medailles al na twee van de vier finaledagen gehaald. Nooit eerder waren er twee titels voor de roeiers op één Spelen. "En in totaal vier medailles in twee dagen. Een mooie score lijkt me", zei bondscoach Eelco Meenhorst na het goud van donderdag voor de vrouwen-vierzonder en zilver voor de mannen-dubbeltwee.

Meenhorst is vooral blij dat de ploeg de titels pakt op de hoofdnummers. In het verleden was Nederland vooral succesvol in de lichte categorie. "Die medailles waren natuurlijk ook fantastisch, maar ik denk dat wat hier nu staat heel stevig is. Daar zijn we met zijn allen trots op."

In de dubbelvier was er woensdag al goud voor de mannen en zilver voor de vrouwen.