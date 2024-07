Rus had kippenvel na oogcontact met koning op tennisbaan

PARIJS (ANP) - Tennisster Arantxa Rus had naar eigen zeggen kippenvel toen ze voor het eerst oogcontact had met koning Willem-Alexander op baan 13 van Roland Garros. Een deel van de koninklijke familie bekeek de wedstrijd van Rus tegen de Chinese Zheng Qinwen.

"Ik kreeg wel kippenvel toen ik hem zag. Maar de sfeer op de baan was überhaupt mooi", zei Rus (33) na afloop. "Het was natuurlijk een hele eer dat hij er was. Ik had al in de media gelezen dat hij bij andere sporten was geweest. Hij is ook bij het huis van TeamNL geweest, maar toen had ik hem net gemist omdat ik moest spelen. Het was een supermooi moment."

De koning leefde fanatiek mee met Rus en klapte na ieder gewonnen punt. "Ik heb het wel een beetje meegekregen. Hij juichte na elk punt, het was heel bizar en bijzonder."

Rus verloor met 6-2 6-4 van de nummer 7 van de wereld.