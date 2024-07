Verkopen McDonald's omlaag door zuinige consument en boycot

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - McDonald's heeft zijn verkopen in het tweede kwartaal voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie in 2020 zien dalen. De keten merkt dat mensen verspreid over de wereld na jaren met sterke prijsstijgingen toch bezuinigen op Big Macs, frietjes en andere snacks. Ook blijft het fastfoodconcern last houden van de anti-Israëlboycot, waarvan meerdere Amerikaanse bedrijven al een tijd last hebben.

De totale omzet van McDonald's bedroeg net geen 6,5 miljard dollar, iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij gingen in winkels die al meer dan een jaar open zijn, 1 procent minder opbrengsten in de boeken. Eerder lukte het McDonald's nog om de verkopen te blijven opvoeren hoewel de inflatie flink opliep.

Ook in de Verenigde Staten zelf gingen de verkopen dit keer omlaag. Eerder dit jaar kwam McDonald's op zijn thuismarkt nog met een speciaal 5 dollarmenu om gasten ervan te overtuigen dat de keten voor hen nog steeds een betaalbare optie is.

Mensen in het Midden-Oosten, Azië en sommige delen van Europa blijven McDonald's boycotten om vermeende banden met Israël. Die boycot begon vorig jaar nadat op sociale media beelden waren verschenen van restaurants die gratis maaltijden verstrekten aan Israëlische militairen. Het bedrijf waarschuwde al dat deze boycot waarschijnlijk aanhoudt zolang de oorlog in de Gazastrook voortduurt.