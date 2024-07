Rusland meldt verdere opmars in Oekraïne

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland heeft melding gemaakt van een nieuw militair succes in Oekraïne. Het ministerie van Defensie claimt de verovering van het dorp Vovtsje in de oostelijke regio Donetsk.

Vovtsje ligt op zo'n 16 kilometer van Avdiivka, een voormalig Oekraïens bolwerk dat eerder dit jaar in Russische handen viel. De Oekraïense autoriteiten hadden inwoners van Vovtsje vorige maand al opgeroepen te vertrekken. Er bleef slechts een handjevol burgers achter in het dorp, dat voor de oorlog een honderdtal inwoners had.

Rusland zegt de afgelopen tijd een reeks dorpen te hebben veroverd. Die bestaan soms uit slechts een paar straten en gebouwen. De Oekraïense strijdkrachten lieten maandag weten dat in het oosten vooral zwaar wordt gevochten in de buurt van Pokrovsk. Die stad ligt op een weg die wordt gebruikt om andere strategisch belangrijke plaatsen te bevoorraden, zoals Tsjasiv Jar.