Sainz brengt met zege Ferrari voorbij Red Bull in teamstrijd

MEXICO-STAD (ANP) - Ferrari is dankzij de zege van Carlos Sainz en de derde plaats van Charles Leclerc Red Bull voorbijgegaan in het wereldkampioenschap van de teams (constructeurs) in de Formule 1. De Italiaanse renstal schoof op naar de tweede plaats achter McLaren. Red Bull zakte naar de derde plaats. Alleen Max Verstappen verdiende punten voor het Oostenrijkse team met zijn zesde plaats. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez reed een dramatische wedstrijd en eindigde buiten de punten als zeventiende.

Sainz schonk Ferrari zijn eerste overwinning in Mexico sinds de zege van Alain Prost in 1990. De Spanjaard won zijn tweede grand prix van dit seizoen. "Ik heb steeds gezegd dat ik nog een keer wilde winnen voordat ik Ferrari verlaat en eerlijk gezegd is Mexico de mooiste plek om het te doen. Wat een fantastisch publiek", zei Sainz na de race. "Ik heb het hele weekeinde de steun van het publiek gevoeld en het gaf me echt kracht. Ik had deze overwinning echt nodig."

Sainz staat zijn zitje bij Ferrari volgend jaar af aan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Spanjaard verhuist naar Williams.