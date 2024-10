Sociaaldemocraten winnen parlementsverkiezingen Litouwen

VILNIUS (ANP/DPA) - De oppositiepartij Sociaaldemocraten van Litouwen hebben ook de tweede ronde van de parlementsverkiezingen van het land gewonnen, maakte de kiescommissie in Vilnius zondagavond bekend. De stemmen uit bijna alle kiesdistricten zijn geteld. De centrumlinkse Sociaaldemocraten hebben in totaal 52 van de 141 zetels veroverd.

"De verkiezingsresultaten hebben aangetoond dat de mensen in Litouwen, ongeacht waar ze wonen - in steden, dorpen of gehuchten - verandering willen, ze hebben een compleet andere regering nodig", aldus sociaaldemocratische leider Vilija Blinkevičiūte over de winst. De kosten van het levensonderhoud in Litouwen en de vermeende Russische dreiging richting het land stonden centraal tijdens de verkiezingen. De sociaaldemocraten zullen nu proberen een centrumlinkse coalitie te vormen met twee andere oppositiepartijen.

De regerende christendemocratische partij Vaderland Unie kwam naar voren als de op een na grootste partij met in totaal 28 zetels. Na de resultaten gaf Vaderland Unie-leider Gabrielius Landsbergis zijn nederlaag toe en feliciteerde de Sociaaldemocraten met hun succes.

Litouwen heeft een stemsysteem waarbij eerst de ene helft van het parlement wordt gekozen en de andere helft later. Twee weken geleden vond de eerste stemmingsronde plaats, waarin de Sociaaldemocraten twintig procent van de stemmen wonnen, wat uitkwam op 18 zetels.

De totale opkomst bij de verkiezingen was iets meer dan 41 procent.