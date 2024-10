Oxfam Novib: veelvliegers en SUV's zwaarder belasten om klimaat

DEN HAAG (ANP) - Manieren van vervoer die zorgen voor een hoge CO2-uitstoot moeten zwaarder worden belast, vindt Oxfam Novib. De organisatie pleit vooruitlopend op de VN-klimaattop in Azerbeidzjan in een rapport voor een hogere en progressieve belasting op vooral SUV's en vliegen.

Daarbij onderstreept Oxfam dat dergelijk vervoer vooral veel wordt gebruikt door de allerrijksten. "Gemiddeld maken vijftig van de rijkste miljardairs ter wereld 184 privéjetvluchten per jaar. De CO2-uitstoot van deze vluchten is net zoveel als een gemiddeld persoon in driehonderd jaar zou produceren."

De uitstoot van alle SUV's is volgens Oxfam goed voor de vijfde plaats op de wereldranglijst van CO2-emissies, meer nog dan de jaarlijkse uitstoot van Japan. Daarbij worden de auto's ook steeds groter en zwaarder, wat een grotere milieubelasting tot gevolg heeft.

Door sterk vervuilende middelen van vervoer zwaarder te belasten, zou dat jaarlijks in Nederland 3,7 tot 4,4 miljard euro kunnen opleveren. Daarmee zouden de landen kunnen worden geholpen die nu al zwaar worden getroffen door de klimaatcrisis, vindt de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ook investeringen in duurzaam openbaar vervoer zouden ermee kunnen worden bekostigd.

Oxfam stelt dat ook in Nederland de luchtvaartsector nog altijd wordt ontzien. "Het kabinet-Schoof heeft het over groene groei, maar weigert een van de meest vervuilende sectoren aan te pakken", zegt klimaatexpert Jacqueline Persson van de organisatie.

Oxfam reageerde vorige week donderdag ook zeer kritisch op de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat het klimaatdoel van 2030 waarschijnlijk niet wordt gehaald. Nederland zet zijn geloofwaardigheid op het spel met het huidige klimaatbeleid, zei Persson toen.

Volgens Oxfam kan Nederland met hogere belastingen op sterk vervuilend vervoer de klimaatfinancieringsbeloften van Nederland waarmaken. "Deze financiering staat onder druk omdat het kabinet-Schoof miljardenbezuinigingen doorvoert op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Klimaatfinanciering valt daar ook onder."